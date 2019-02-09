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Kanal kazısında göçük meydana geldi: 1 ölü

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Kanal kazısında göçük meydana geldi: 1 ölü
Kanalızasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti. Keçiören'de Adnan Menderes Mahallesi 1071 ve 1072. Sokak kesişiminde yapılan kanalizasyon çalışmasında kazılan çukurda öğlen saatlerinde tünel çalışması yapan Ercan Korkmaz (61), toprağın kaymasıyla göçük altında kaldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yarım saatten fazla toprak altında kaldığı öğrenilen Korkmaz, göçük altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Kanal kazısında göçük meydana geldi: 1 ölü
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