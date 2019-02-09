Kanal kazısında göçük meydana geldi: 1 ölü

Kanalızasyon çalışmaları
sırasında meydana
gelen göçükte 1 işçi
hayatını kaybetti.
Keçiören'de Adnan
Menderes Mahallesi
1071 ve 1072. Sokak kesişiminde yapılan
kanalizasyon çalışmasında kazılan
çukurda öğlen saatlerinde tünel çalışması
yapan Ercan Korkmaz (61), toprağın
kaymasıyla göçük altında kaldı.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri
sevk edildi. Yarım saatten fazla toprak
altında kaldığı öğrenilen Korkmaz,
göçük altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerince
hastaneye kaldırılan Korkmaz,
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
hayatını kaybetti.