Kanal kazısında göçük meydana geldi: 1 ölü

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Kanalızasyon çalışmalarısırasında meydanagelen göçükte 1 işçihayatını kaybetti.Keçiören'de AdnanMenderes Mahallesi1071 ve 1072. Sokak kesişiminde yapılankanalizasyon çalışmasında kazılançukurda öğlen saatlerinde tünel çalışmasıyapan Ercan Korkmaz (61), toprağınkaymasıyla göçük altında kaldı.Olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerisevk edildi. Yarım saatten fazla toprakaltında kaldığı öğrenilen Korkmaz,göçük altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerincehastaneye kaldırılan Korkmaz,yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarakhayatını kaybetti.