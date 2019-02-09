Kontrolden çıkan araç durağa girdi

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Altındağ'dameydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Araç içerisine sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre, kaza Altındağ Feridun Çelik Mahallesi Orhan Kemal Caddesi Akbaba AVM önünde gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Orhan Kemal Caddesi üzerinden merkez istikametinde ilerlerken bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce park halindeki servis aracına daha sonra ise savrularak otobüs durağına vurarak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar alan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye erleri otomobil içerisine sıkışan sürücüyü çıkardı.