Önce Milli Takım sonra Avrupa

A.GÜCÜ'NDE iki tecrübeli isimden kaleyi devralan 20 yaşındaki Altay Bayındır geleceğe umutla bakıyor. A Takım'da 6 yıldır forma giyen Altay, Süper Lig'deki durumları ve kendi kariyeri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Korcan Çelikay ve Johannes Hopf gibi iki kaleci ile rekabet ettiğini hatırlatan genç isim, "İkisi de çok değerli isimler. Sahaya çıktığımda sadece işime odaklanıyorum. Hocamın dediklerini saha içinde yapmaya çalışıyorum" diye konuştu. Altay, Korcan Çelikay'ın kendisine her zaman destek olduğunu belirterek, "En büyük şanslarımdan biri Korcan ağabeyin burada olması. Saha içinde rekabetimiz var ama 'kim oynadı, kim oynamadı' söylemleri hiçbir zaman olmuyor. Sonuçta ikimiz de armanın başarısı için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

KALECİLER LİDER RUHLUDUR

EN büyük amacının A Milli Takım kalesini korumak olduğunu söyleyen Altay Bayındır, "Hedeflerime basamak basamak ilerlemeyi seviyorum. Hedefler hep zirvedir. Ümit Milli Takım'da oynuyorum ancak A Milli Takım'da oynamak en büyük hedeflerimden bir tanesi" yorumunu yaptı. Ankaragücü'nde çok güzel işlere imza atmak istediğinin altını çizen genç file bekçisi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan kulübüme güzel bir kazanç sağlayarak, Avrupa'ya gidebilirim. Kaleciler genel olarak lider ruhlu insanlardır. Her türlü eleştiriyi de güzel iltifatları da kaldırmak gerekiyor."