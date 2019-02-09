Sevgililere ‘parlak’ hediyeler

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraKuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanyalara ilişkin bilgi verdi. Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla, hediyelik ürünlere yönelik piyasanın hareketlendiğini belirten Çavuşculu, son günlerde satışların arttığını söyledi. Sektörün 14 Şubat'a özel koleksiyon tasarımlarla hazırlandığını ifade eden Çavuşculu, altından pırlantaya, gümüşten inciye kadar pek çok ürün için kampanyalar yapıldığını ve bunların tüketiciye reklamlarla duyurulduğunu bildirdi. Son günlerde altın fiyatlarının düştüğüne dikkati çeken Çavuşculu, bu durumun sevdiklerine altın hediye etmek isteyenler için fırsat olduğunu vurguladı. Hediye için altını, pırlantayı ve gümüşü tercih etmenin tam zamanı olduğunu dile getiren Çavuşculu, sektörün teknolojiyi de kullanarak ürünleri sürekli geliştirdiğini ve yenilediğini ifade etti.