‘Siber Güvenlik Zirvesi’ 14 Şubat’ta

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TürkıyeBilişim Derneği (TBD), siber güvenlikte ulusal yol haritasını belirlemek için harekete geçti. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi", 14 Şubat'ta, Ankara'da Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) işbirliği ile gerçekleştirilecek. TBD Genel Başkanı Aktepe, ulusal güvenliğin sürdürülebilir bir siber güvenlik ile sağlanabileceğine dikkat çekerek, "Ulusal güvenliğimiz, siber güvenliğimize bağlı. Bu alanda gecikme, telafi edilemez. Bu alanda, taşlar tamamen yerine oturmalı ve hiçbir konuda boşluk bırakılmamalıdır. Siber güvenlik konusunda farkındalık oluşturmak bu sebeple çok önemli. Tüm paydaşlarımızın bu zirveye katılımını bekliyorum" dedi.eçıörenBelediyesi, vatandaşların özel günlerde ve eğitim faaliyetlerinde kullanmaları için yapımını yaygınlaştırdığı mahalle konaklarının sayısını 17'ye çıkardı. 23 Nisan, Çiçekli, Ovacık, Kösrelik, Ufuktepe mahalle konaklarının yapımını tamamlayan Keçiören Belediyesi, vatandaşların cadde ve sokaklarda düzenledikleri özel günlerini modern bir ortama taşımak için mahalle konaklarının sayısını artırdı. Şehit Kubilay, Nene Hatun, Şeyh Şamil, Barbaros Hayrettin, Esertepe, Atapark, Anafartalar, Osmangazi Subayevleri, Yayla, Güngörmüşler, Çiçekli mahallelerinde bulunan konaklar toplantılardan cenazeler törenlerine kadar faaliyet imkânı sunuyor.