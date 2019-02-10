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Emekli doktorun hayali çalındı

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Emekli doktorun hayali çalındı
Kırıkkale'de 16 Ocak'ta Nokta mevkisinde emekli doktor İrfan G. ile eşi Bircan G. ev satın almak için biriktirdiği 450 bin TL değerindeki dolar ve ziynet eşyasını bankadaki kiralık kasadan çekerek bez torbaya koyarak bankadan çıktı. Daha sonra emekli çifti takip eden kapkaççılardan biri İrfan K.'ya sarılarak elindeki bez torbayı alıp akaryakıt istasyonunda bekleyen arkadaşı ile birlikte otomobiliyle olay yerinden hızla kaçtı.

DİĞER KAPKAÇÇI ARANIYOR
24 gün aradan sonra Ankara'da kimliği belirlenen kapkaççı Y.B.'nin Sincan ilçesinde saklandığı tespit edilerek polis tarafından gecekonduda yakalandı. Gözaltına alınan Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dolar ve altınların bulunduğu bez torbaya ulaşamayan polis, diğer kapkaççıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Emekli doktorun hayali çalındı
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