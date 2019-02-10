G.Birliği düşüşte Osmanlı tırmanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'deki Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni deviren Osmanlıspor, ligde ikinci sıraya yükseldi: 2-0. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Osmanlıspor etkili başladı.11. dakikada Erdem'in topa elle müdahalesi sonrası kazanılan serbest vuruşta26. dakikada Claro'nun Ayuk'a yaptığı sert müdehale sonrası ortalık karıştı. Oyun bir süre durdu. 33. dakikada Bady'nin zayıf vuruşu yandan dışarı gitti. Osmanlıspor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Gençlerbirliği ikinci 45 dakikaya Osmanlıspor yarı alanında baskı kurarak başladı.Maçın 54. dakikasında Sessegnon'un vuruşunda kaleci Karcemaskas topu çıkardı.62. dakikada Osmanlıspor 3. gole yaklaştı. Mertan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten döndü. 63. dakikada Alper'in vuruşunu kaleci kornere çeldi. 89. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Karcemarskas topu yumruklarıyla uzaklaştırdı. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Osmanlıspor 2-0 kazandı.Mor-sarılılar ligdeki galibiyet serisini de 8 maça çıkardı. Gençlerbirliği ise üst üste 4. mağlubiyetini aldı.