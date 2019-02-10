G.Birliği düşüşte Osmanlı tırmanıyor

Spor Toto 1. Lig'deki Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni deviren Osmanlıspor, ligde ikinci sıraya yükseldi: 2-0. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Osmanlıspor etkili başladı. 6. dakikada sağ kanattan Caner'in yaptığı ortada Burhan kaleciden önce davranarak topu ağlara yolladı: 1-0.
11. dakikada Erdem'in topa elle müdahalesi sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sinan Kurt topu ağlara gönderdi: 2-0.
26. dakikada Claro'nun Ayuk'a yaptığı sert müdehale sonrası ortalık karıştı. Oyun bir süre durdu. 33. dakikada Bady'nin zayıf vuruşu yandan dışarı gitti. Osmanlıspor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Gençlerbirliği ikinci 45 dakikaya Osmanlıspor yarı alanında baskı kurarak başladı. 48. dakikada Stancu'nun çevirdiği topa Jailton iyi bir vuruş yapamadı. GENÇLERBİRLİĞİ 2019'DA HİÇ GÜLEMEDİ
Maçın 54. dakikasında Sessegnon'un vuruşunda kaleci Karcemaskas topu çıkardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Nadir Çiftci'nin vuruşu üstten auta gitti.
62. dakikada Osmanlıspor 3. gole yaklaştı. Mertan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten döndü. 63. dakikada Alper'in vuruşunu kaleci kornere çeldi. 89. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Karcemarskas topu yumruklarıyla uzaklaştırdı. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Osmanlıspor 2-0 kazandı. Osmanlıspor bu galibiyetle puanını 41 yaparak 2. sıraya yükseldi.
Mor-sarılılar ligdeki galibiyet serisini de 8 maça çıkardı. Gençlerbirliği ise üst üste 4. mağlubiyetini aldı. 2019 yılında çıktığı 4 maçı da kaybede Gençlebirliği'nin düşüşü ise devam etti.