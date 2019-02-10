Gençler spora teşvik ediliyor

Amacı gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora teşvik etmek olan bu görkemli halı saha liginin Ankara finali 27 Ocak Pazar akşamı Anadolu Birlik Spor Kulübü Tesisi'nde oynandı. Finalde Kartallar ve Vaveyla takımları karşılaşırken 6-4'lük skorla kazanan taraf Vaveyla olurken şampiyona bir de şampiyonluk primi olarak 3000 TL para ödülü verildi.
Türkiye'nin 3 ilinde İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen müthiş organizasyonun bir sonraki finali ise İstanbul'da olacak. 23 Şubat'ta yapılacak olan final karşılaşması Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi'nde oynanacak. ORGANİZASYONUN AMACI NEDİR? "Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve onları sağlıklı yaşam için spora teşvik etmek amaçlı bir proje geliştirdik"
diyen Lig Maraton Halı Saha
Genel Koordinatörü Hakan Aktaş, "Onları
hem eğlendirirken, hem de nasıl
keyifli bir rekabetin içine sokabiliriz
onu
düşündük ve bunu da lig maratonu halı
saha ligi olarak gerçekleştirdik" diye
konuştu. Aktaş, "Birçok gencin vazgeçilmezi
olan halı saha maçlarını renklendirip
onları futbola ve spora daha
çok teşvik etmek için sıradan halı saha
maçlarını süper ligdeki profesyonel
atmosfere çevirerek daha keyifli
hale getirdik. Her maçın HD kalitede maç özeti, oyuncu istatistikleri, fotoğraflar, maç sonu basın toplantılarıyla heyecanı ikiye katlayarak futbolseverlerin gönüllerine taht kuran bir organizasyon haline geldik.
Hem lige ilgi gösteren
oyuncuları hem de onları
takip eden futbolseverlere
unutulmaz
profesyonel duygular
yaşatıyoruz"
diye
konuştu.