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Gençler spora teşvik ediliyor

’nin profesyonel organizasyonu ‘Lig Maraton Halı Saha Ligi’ gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için lig düzenledi

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Gençler spora teşvik ediliyor
Amacı gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora teşvik etmek olan bu görkemli halı saha liginin Ankara finali 27 Ocak Pazar akşamı Anadolu Birlik Spor Kulübü Tesisi'nde oynandı. Finalde Kartallar ve Vaveyla takımları karşılaşırken 6-4'lük skorla kazanan taraf Vaveyla olurken şampiyona bir de şampiyonluk primi olarak 3000 TL para ödülü verildi. Türkiye'nin 3 ilinde İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen müthiş organizasyonun bir sonraki finali ise İstanbul'da olacak. 23 Şubat'ta yapılacak olan final karşılaşması Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi'nde oynanacak.

ORGANİZASYONUN AMACI NEDİR?
"Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve onları sağlıklı yaşam için spora teşvik etmek amaçlı bir proje geliştirdik" diyen Lig Maraton Halı Saha Genel Koordinatörü Hakan Aktaş, "Onları hem eğlendirirken, hem de nasıl keyifli bir rekabetin içine sokabiliriz onu düşündük ve bunu da lig maratonu halı saha ligi olarak gerçekleştirdik" diye konuştu. Aktaş, "Birçok gencin vazgeçilmezi olan halı saha maçlarını renklendirip onları futbola ve spora daha çok teşvik etmek için sıradan halı saha maçlarını süper ligdeki profesyonel atmosfere çevirerek daha keyifli hale getirdik. Her maçın HD kalitede maç özeti, oyuncu istatistikleri, fotoğraflar, maç sonu basın toplantılarıyla heyecanı ikiye katlayarak futbolseverlerin gönüllerine taht kuran bir organizasyon haline geldik. Hem lige ilgi gösteren oyuncuları hem de onları takip eden futbolseverlere unutulmaz profesyonel duygular yaşatıyoruz" diye konuştu.
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Gençler spora teşvik ediliyor
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