Gençler spora teşvik ediliyor

BUGÜN NELER OLDU

Amacı gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora teşvik etmek olan bu görkemli halı saha liginin Ankara finali 27 Ocak Pazar akşamı Anadolu Birlik Spor Kulübü Tesisi'nde oynandı.Türkiye'nin 3 ilinde İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen müthiş organizasyonun bir sonraki finali ise İstanbul'da olacak. 23 Şubat'ta yapılacak olan final karşılaşması Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi'nde oynanacak.diyen Lig Maraton Halı SahaGenel Koordinatörü Hakan Aktaş, "Onlarıhem eğlendirirken, hem de nasılkeyifli bir rekabetin içine sokabilirizonudüşündük ve bunu da lig maratonu halısaha ligi olarak gerçekleştirdik" diyekonuştu. Aktaş, "Birçok gencin vazgeçilmeziolan halı saha maçlarını renklendiriponları futbola ve spora dahaçok teşvik etmek için sıradan halı sahamaçlarını süper ligdeki profesyonelatmosfere çevirerek daha keyiflihale getirdik.Hem lige ilgi gösterenoyuncuları hem de onlarıtakip eden futbolseverlereunutulmazprofesyonel duygularyaşatıyoruz"diyekonuştu.