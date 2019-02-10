Gençler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, dün yapılan müsabakalarla birlikte başladı. Judo Federasyonu'nun yeni hizmet binasında yer alan spor salonunda başlayan şampiyonanın ilk gününde kadınlar 44, 48, erkekler 55, 60 ve 66 kiloda kürsüye çıkanlar belirlendi.62 ilden 251 kadın, 423 erkek judokanın mücadele edeceği şampiyonanın ilk gününde; kadınlar 44, 48, erkekler 55, 60 ve 66 kiloda kürsüye çıkan isimler belirlendi.