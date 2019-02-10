Gençler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, dün yapılan müsabakalarla birlikte başladı. Judo Federasyonu'nun yeni hizmet binasında yer alan spor salonunda başlayan şampiyonanın ilk gününde kadınlar 44, 48, erkekler 55, 60 ve 66 kiloda kürsüye çıkanlar belirlendi. İl bazında Kocaeli; 3'er altın, gümüş ve bronz madalya ile birinci sırada yer aldı.
62 ilden 251 kadın, 423 erkek judokanın mücadele edeceği şampiyonanın ilk gününde; kadınlar 44, 48, erkekler 55, 60 ve 66 kiloda kürsüye çıkan isimler belirlendi. İl sıralamasında Kocaelili judocular üçer altın, gümüş ve bronz madalya ile birinci sırada yer alırken, ikinciliği ve üçüncülüğü birer altın madalya ile İstanbul ve Karaman elde etti.