Selçuk, Gölbaşı’nda muhtarlarla buluştu

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Siviltoplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla Gölbaşı ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda buluşan Selçuk, Emirler köyünde doğmuş ve büyümüş biri olarak ilçede olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çocukluğundan beri Gölbaşı ilçesi ve köyüyle irtibatını hiç kesmediğini vurgulayan Selçuk, "Bize, Amerika'dan da Avrupa'dan da İstanbul'dan da çok teklifler geldi, 'öğretim üyesi, profesör olarak gelin burada çalışın' diye ama Ankara'yı hiçbir zaman bırakmadık ve burada bulunup buraya hizmet etmeyi büyük gaye edindik" diye konuştu. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve muhtarların, Türkiye'nin yükselmesindeki önemine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin altına imza attığı bir iş, bir proje var. Nedir bu proje? Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı'nda bir adayı var. Bu imza atıldıktan sonra, nokta konmuştur. Nokta konulduktan sonra konuşulmaz. Herkes üzerine düşeni yapar, vazifesini görür ve Türkiye'nin, dünyanın büyük fotoğrafına bakar. Bu manada da bu topraklarda bulunmanın zorluğunu hisseder. Bu coğrafyanın jeopolitiğinin ne kadar zor olduğunu, emperyalistlerin Türkiye'nin boğazını nasıl sıktığını ve neler yapmaya çalıştıklarını hepimiz gün gün, hafta hafta, ay ay görüyoruz." Selçuk, yapılacak projelerin Gölbaşı'nın yükselmesi için bir fırsat olduğunu dile getirerek, bunların takipçisi olacağını ve katkı sağlamak için diğer bakanlarla birlikte elinden geleni yapacağını belirtti. Konuşmanın ardından toplantıya basına kapalı devam edildi. Programa, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı ilçesinin Cumhur İttifakı adayı Ramazan Şimşek ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da katıldı.