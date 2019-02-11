Ankaragücü çıkış arıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ligin 21. hafta mücadelesinde Ankaragücü bugün sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Başkent ekibi bu mücadeleden galibiyetle ayrılıp kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Bu akşam Ankaragücü ile Kasımpaşa arasındaki 9. randevu olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 8 karşılaşmada Ankaragücü'nün 1 galibiyeti bulunurken, Kasımpaşa 4 galibiyet elde etti. 3 karşılaşma ise berabere bitti. Ligde 20 haftada 20 puan toplayan sarı-lacivertliler, 16. sırada yer alırken, 29 puanlı Kasımpaşa ise 7. sırada bulunuyor.