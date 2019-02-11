Ankara’nın genç yeteneği

BUGÜN NELER OLDU

UğurÇelikkan 18 yaşında. Doğma büyüme Ankaralı. 15 sene önce annesini kaybetti. Ortaokul 5. sınıftayken maddi geçimsizlikten dolayı okulu bırakmak zorunda kaldı. Pes etmedi. Ankara kalesinde hayallerinin gerçekleşmesini bekliyor. Genç Uğur, Ankara kalesinde çaldığı saz ve söylediği türkülerle dinleyenlerini şaşırtıyor. Tek isteği sahneye çıkarak kendini kanıtlamak olan Uğur Çelikkan, "Babamla kalıyorum, babama baktığım için okumadım. Ortaokul 5. sınıftayken maddi sıkıntılardan dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım. Turgut Özal Üniversitesi'nde sahneye çıktım. Daha sonra bir arkadaşımın annesi Hamamönü Kabakçı Konağı'nda prova yapacağımızı söyledi. Kabakçı Konağı'nda şiirler okunuyor, ben de arada saz çalıp şarkı söylüyordum. 5 senedir buradayım ben saz çalıp türkü söylüyorum, arkadaşım Hasan darbuka çalıyor" dedi.Konservatuar okumak istediğini ancak bunun için maddi sıkıntıları olduğunu dile getiren Çelikkan, "Doğduğumdan beri müziğin içindeyim. Bağlama çalmayı babamdan görerek öğrendim. Hayalim şarkıcı olmak. Kendi kendimi eğittim. Bir süre sonra kendi şarkılarımı yazmaya başladım. Sokakta belki birileri paylaşır diyerek kendimi sokağa attım. Geçimimi buradan sağlıyorum. 1.5 ay Kızılay da çaldık. Kızılay'da görüp buraya bizi tanımaya dinlemeye gelen insanlar var. Sadece burada çalıyoruz. Yeri geliyor 300-500 alıyoruz yeri geliyor 10 lira 5 lira anca alıyoruz. Öğlen 11 den akşam 7 ye kadar her gün buradayız. amacım sesimi sokakta duyurmak" diye konuştu.