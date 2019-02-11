Başkentte kanlı buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'dagecekondu evlerininyoğunolduğu ıssız bölgedebuluşan3 arkadaş arasındatartışmaçıktı. Bir müddet sonra silahlarınkonuştuğu olayda 1 kişi yaralandı.Olay, Çankaya Keklik PınarıMahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Efekan G.,gecekondu evlerinin yoğun olduğu896/2. Sokak'ta 2 arkadaşıylabuluştu. Bir müddet sonra taraflararasında bilinmeyen bir nedendendolayı tartışmaçıktı. Sözlü olarakbaşlayan tartışma,silahlı kavgayadönüştü.İsmi öğrenilemeyenkişiler, yanlarındagetirdiği silahla EfekanG.'yi çeşitli yerlerinden yaralayarakolay yerinden kaçtı. Silah sesleriniduyan mahalleli, durumupolis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlıkekipleri, yapılan ilk müdahaleninardından yaralıyı hastaneyekaldırdı.