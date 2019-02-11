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Başkentte kanlı buluşma

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Başkentte kanlı buluşma
Ankara'da gecekondu evlerinin yoğun olduğu ıssız bölgede buluşan 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Bir müddet sonra silahların konuştuğu olayda 1 kişi yaralandı. Olay, Çankaya Keklik Pınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efekan G., gecekondu evlerinin yoğun olduğu 896/2. Sokak'ta 2 arkadaşıyla buluştu. Bir müddet sonra taraflar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen kişiler, yanlarında getirdiği silahla Efekan G.'yi çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
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Başkentte kanlı buluşma
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