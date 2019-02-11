Başkentte kanlı buluşma

Ankara'da
gecekondu evlerinin
yoğun
olduğu ıssız bölgede
buluşan
3 arkadaş arasında
tartışma
çıktı. Bir müddet sonra silahların
konuştuğu olayda 1 kişi yaralandı.
Olay, Çankaya Keklik Pınarı
Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Efekan G.,
gecekondu evlerinin yoğun olduğu
896/2. Sokak'ta 2 arkadaşıyla
buluştu. Bir müddet sonra taraflar
arasında bilinmeyen bir nedenden
dolayı tartışma
çıktı. Sözlü olarak
başlayan tartışma,
silahlı kavgaya
dönüştü.
İsmi öğrenilemeyen
kişiler, yanlarında
getirdiği silahla Efekan
G.'yi çeşitli yerlerinden yaralayarak
olay yerinden kaçtı. Silah seslerini
duyan mahalleli, durumu
polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık
ekipleri, yapılan ilk müdahalenin
ardından yaralıyı hastaneye
kaldırdı.