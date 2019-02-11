‘Can dostlara’ sıcak bir yuva

BUGÜN NELER OLDU

Çankaya'da yaşayan Mehmet Armağan Akçay, emekliliğinin ardından boş vakitlerini sokak hayvanlarına ayırmaya karar verdi. Haftanın bazı günleri özellikle kırsal alanları dolaşan Akçay, beslenme imkanı bulamayan hasta ya da yaralı köpekleri aracına alarak, Gölbaşı'nda hayvanseverlerin de desteğiyle oluşturduğu, "yaşam alanı" olarak nitelendirdiği barınağa getiriyor. Burada şu anda 86 hayvana bakan Akçay, emekli maaşının bir bölümünü harcadığı köpekleri, tedavilerinin ardından sahiplendiriyor.Akçay, ilk dönemlerde sahipsiz köpekleri sokakta beslemeye çalıştığını, ardından "can dostlar" için korunaklı bir alan oluşturmaya karar verdiğini söyledi. Köpeklerle bir arada bulunmanın "mükemmel bir duygu" olduğunu anlatan Akçay, "Bu herkese nasip olan bir olay değil. Onların enerjileri son derece mutluluk verici. Onları sevdiğiniz zaman beyin mutluluk hormonu da üretiyor. Aynı çikolata yemiş gibi hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de 250'nin üzerinde barınağın faaliyet gösterdiğini, buralarda çok fazla personelin çalıştığını dile getiren Akçay, şunları kaydetti: "Halbuki bizler güçlü olup, köpekleri sahiplenip, sahiplendirebilirsek belediyelerin külfetini azalttığımız için onlardan kulübe, tasma, ilaç, mama isteyebiliriz. Bunun için gönüllülerin çok iyi örgütlenmesi, bir çatı altında birleşmesi gerekiyor. Gerçek hayvanseverlerin gücünü bir araya getirmenin yollarını bulmamız lazım. O zaman her şey kolay olacak. Hiç zor değil. Ben inanıyorum."