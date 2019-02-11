İvedik OSB’den eğitime destek

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İvedikOrganize Sanayi Bölgesi (İvedik OSB) yönetimi, sanayicilerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin öğrenci kapasiteli teknik lise inşa edecek. İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, yaptığı açıklamada, OSB'lerde istihdam edilecek bireylerin mesleki gelişimlerinin önemli olduğunu söyledi. Bu kapsamda İvedik Mesleki Teknik Lisesi projesini hayata geçireceklerini dile getiren Gültekin, "Projeyi 2020 yılına yetiştirmeye çalışacağız" dedi. Projeyi OSB'lerin eğitim alanındaki iyi uygulamalarının yaygınlaşması ve sanayi sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştireceklerini ifade eden Gültekin, projeyle güncel teknolojinin takibi ve kullanımıyla iş gücünün piyasaya hızlı ve etkili şekilde entegre olmasını hedeflediklerini kaydetti.