Otomobildeki 4 kişi ölümden döndü

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Kırıkkale'debariyerlere çarpan otomobil su kanalına uçtu. Sürüklenen otomobilde sıkışan 4 kişi vatandaşların da yardımıyla sağlık ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 13. kilometresindeki Virajlar mevkisinde meydana geldi. Hacı Ali Çınar (49) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarpmanın etkisiyle su kanalına takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ters dönen otomobil hurdaya dönerken, içindeki 4 kişinin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.