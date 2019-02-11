Sigarayı bırakmada ilk adımı attılar

BUGÜN NELER OLDU

SağlıkBakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nce "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında bir alışveriş merkezinde sigara bıraktırma etkinliği düzenlendi. Etkinlikle tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, sigarayı bırakmanın yolları konularında vatandaşlar bilgilendirildi. Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve sigarayı bırakma kararı almalarını sağlanmaya çalışıldı. Sigaradan kurulamak isteyenler önce karbonmonoksit ölçüm cihazından ciğerlerindeki oranı ölçtürdükten sonra ceplerindeki sigara paketlerini atık kutusuna atıp, sigaradan kurtulmanın ilk adımını attı. Sigara paketini atık kutusuna atan kişilere bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler de verildi.