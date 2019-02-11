Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sigarayı bırakmada ilk adımı attılar

Sigarayı bırakmada ilk adımı attılar

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Sigarayı bırakmada ilk adımı attılar
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nce "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında bir alışveriş merkezinde sigara bıraktırma etkinliği düzenlendi. Etkinlikle tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, sigarayı bırakmanın yolları konularında vatandaşlar bilgilendirildi. Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve sigarayı bırakma kararı almalarını sağlanmaya çalışıldı. Sigaradan kurulamak isteyenler önce karbonmonoksit ölçüm cihazından ciğerlerindeki oranı ölçtürdükten sonra ceplerindeki sigara paketlerini atık kutusuna atıp, sigaradan kurtulmanın ilk adımını attı. Sigara paketini atık kutusuna atan kişilere bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler de verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sigarayı bırakmada ilk adımı attılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN