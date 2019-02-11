Tıp-Ziraat bizden, Fizik-Kimya Ruslardan

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK-RUSortak üniversitesi detayları belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek nisan ayında Rusya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede Türk- Rus ortak üniversitesi konusunun detaylıca gündeme gelmesi bekleniyor. İki ülkenin ortak üniversitesi için lokasyon konusunda İstanbul ve Antalya seçenekleri üzerinde duruluyor. Türk- Rus Toplumsal Forumu Eğitim-Bilim Komiteleri toplantısı, Komitenin Eş Başkanı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi'nde gerçekleşti. Türkiye ve Rusya'nın önde gelen üniversitelerinin yer aldığı toplantıda iki ülke arasındaki akademik işbirliklerinin geliştirilmesi için gereken formüller masaya yatırıldı.