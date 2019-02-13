Doğu Ekspresi’yle yardım köprüsü

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Ankara'dan Doğu Ekspresi'yle yola çıkan 20 gazeteci ve televizyoncu ile Haber Kameramanları Derneği üyeleri, Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Gölabakan Köyü'nde öğrenim gören çocuklara; bot, mont ve kırtasiye ürünlerinden oluşan yardım malzemelerini ulaştırdı. 26 saatlik yolculuğun ardından Kars'a ulaşan grup, Serhat Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda Gölebakan Köyü'nde 40 ilkokul, 38 ilköğretim ve 60 orta öğretim öğrencisine yardım malzemelerini teslim etti. Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel sosyal yardımların süreceğini belirterek katkıda bulunanlara teşekkür etti.