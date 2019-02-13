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İşletmelerin poşetten bir kârı olmayacak

Giriş Tarihi: 13.2.2019
İşletmelerin poşetten bir kârı olmayacak
Plastık poşet satan işletmelere çevrimiçi sistem ile satışlarını beyan etme zorunluluğu getirildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşletmelerin plastik poşet satışından herhangi bir kârı olmayacak" dedi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, plastik poşet satan işletmelere çevrimiçi sistem ile satışlarını beyan etme zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Palandöken, "Plastik poşetlerin ücretli olması ile birlikte artık plastik poşet üreticileri ve satış noktaları, e-devlet üzerinden ya da interaktif vergi dairesi aracılığıyla satışlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na beyan edecek. İşletmelerin poşet satışından elde ettiği kâr, geri kazanım katılım payı ile birlikte Bakanlığın hesabına aktarılacak" ifadelerini kullandı. TESK Başkanı Palandöken, "İşletmelerin plastik poşet satışından herhangi bir kârı olmayacak" şeklinde konuştu.
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