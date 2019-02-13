Okul yolu güvenli veliler endişesiz

Velıler Serviscell sayesinde çocukların okul yolunda güvenlik takibini sağlıyor. Türkiye'de ilk olan okul servisi çağrı güvenlik ve yönetim sistemi Serviscell ille birlikte, okul yolu sürecinde yaşanabilecek her ihmal engelleniyor. Sistem; servis aracı eve gelmeden velinin belirlediği mesafe dâhilinde sesli arama ve mesaj yoluyla veliye haber veriyor. Servis aracıyla eş zamanlı kapıda olan öğrencinin servise bindi bilgisi anında veliye bildiriliyor. Servis aracını okul yolunda uygulama üzerinden takip edebilen veli, eve dönüş yolunda da öğrencinin servise bindi indi bilgisini anlık alıyor. İlk kez Serviscell sistemiyle hayata geçen dijital yoklamayla birlikte öğrencinin anlık ve geçmişe yönelik bilgileri raporlayabiliyor. Bu sayede çocuğunun okul yolundaki güvenlik takibini yapabilen velilerin aklında soru işareti kalmıyor. Öğrenciler servis beklemiyor. Serviscell projeisni hayata geçiren Polar Teknoloji Şirketi genel Müdürü Gözde Diker, okul yolundaki risklerin ve ihmallerin boyutunun ölümle sonuçlanabilecek kadar büyük olduğunu vurguladı. Diker, "Geçtiğimiz yıl bir çocuğumuz serviste unutularak hayatını kaybetti. Bir çocuğumuzun daha serviste unutulması haberi ile uyandık. Esas olan yaşanmadan önlem almaktır" diye konuştu.

AMAÇ RİSKLERİ ORTADAN KALDIRMAK

Okul servisinde karşılaşılan risklerin çeşitli olduğunu belirten Diker, "Serviste özellikle son bırakılan öğrencilerin yaşadığı istismar ve taciz olayları da var. Sistemimizi kapsayan yönetim denetim ve bilgilendirme özellikleri sayesinde yaşanması muhtemel her olumsuz durumun önüne geçiyor ve öğrencinin okul yolunda güvenlik takibini sağlıyoruz. Serviscell; veli, öğrenci, okul, servis firması ve sürücülerin ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri bir arada sunuyor. Amacımız Serviscell sistemini her öğrenciye ulaştırmak ve okul yolundaki riskleri ortadan kaldırarak çocuklarımızın okul yolunda güvenliğinin takibini sağlamak" dedi