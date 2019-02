Önce ders sonra maç

Onlar bizim geleceğimiz. Futbola gönül vermiş gözlerinde hırs ve tutkunun olduğu, yüzleri pırıl pırıl çocuklar. Bazı anne ve babalar sporun dersleri kötü etkilediğini söyleseler de uzmanlar, ailelere çocuklarını ilgi duydukları alanlara yönlendirmesini öneriyor. Okul başarısını iyi yönde etkileyen, disiplinli olmayı sağlayan aktivitelerin, çocukların sorgulayıcı düşünmelerini de sağladığını dile getiriyorlar. Bartın Üniversitesi Antrenörlük ve Öğretmenlik bölümü mezunu olan ve Osmanlıspor kulübü altyapısında 2 yıl çalıştığını söyleyen Recep Çolakoğlu, iki yıldır Çubukspor altyapı sorumlusu. Uzun yıllar amatör takımlarda futbol oynayan Çolakoğlu, sakatlığından dolayı futbolu bırakmak zorunda kaldı. Çolakoğlu, "3 senedir futbol okulları yapıyoruz. Etimesgut, Aydınlıkevler, Çubuk ve Karapürçek bölgemiz olmak üzere 450'ye yakın öğrenci kitlemiz var. Sadece futbol değil voleybol, basketbol, hentbol, çocuklar spora yönlendirildiğinde veliler derslerinin olumsuz etkilendiğini düşünüyor.

PROJE VELİLERİN DE HOŞUNA GİTTİ

Biz de bunun önüne geçmek için haftada bir kitap bitirmeyle başladık. Olumlu sinyal alınca devamını getirdik. Cuma günü öğretmenler çocuklara ödev veriyor. Öğrenciler genelde bilgisayartelefon ile uğraşacaklarına hafta sonu antrenmana geldiklerinde 1 saat öncesinden gelip ödevlerini bitirip ondan sonra idmana çıkıyorlar. Proje velilerin de hoşuna gitti" diye konuştu. Velilere ve çocuklara sadece her şeyin ders olmadığını, sporla derslerin bir arada götürülebildiğini herkese duyurmak istedim diyen Çolakoğlu, "Diğer 4 bölgelerimizde dâhil olmak üzere 4 yaşından 15 yaşına kadar gruplarımız var. İlk başta çocuklar fazla sıcak bakmadılar. Okulda da çalışıyoruz evde de yapıyoruz dediler. Burada da yapmaları gerektiğini anlattık. İlk başlarda 5 ile başladık sonra 10 oldu. Daha sonra bu sayı gitgide arttı. Arkadaşım yapıyorsa bende yapıyım oldu. O onu teşvik etti. Şuan takımın hepsi bu ödev konusunda hassas davranıyorlar" ifadelerini kullandı.

HER ÇOCUK İLLA Kİ BİR SPOR DALINDA YETENEKLİDİR...

Tüm velilerimizin çocuklarını spora teşvik etmelerini istiyoruz diyen Çolakoğlu, "Her şey maddiyat değil. Bazen de manevi kısma bakmamız gerekiyor. İnşallah da Ankara ve Türkiye geneline bunu yaymak istiyoruz. Her çocuk futbolcu olacak diye bir şey yok. Veliler eğitimin sadece dersten ibaret olmadığını, sporun dersleri engellediğini düşünmesinler bütün çocuklarımızı spora teşvik edelim. Her doğan çocuk yetenekli olduğu bir branş vardır bu futbol olur basketbol olur tenis olur… O yüzden yönlendirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.