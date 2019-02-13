‘Sakın bırakma erkan hocam’

ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Kasımpaşa ile oynadıkları zorlu maçı kolay bir şekilde kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Uzun bir aradan sonra çok önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Kaplan, "Galibiyet için çok mutluyum. Yönetim büyük bir çaba sarf ederek iyi transferler yaptı. Bize öz güven anlamında 1 galibiyet yeterdi, o galibiyeti aldık. Taraftarımıza daha iyi bir Ankaragücü takımını izleteceğiz. Ekibime sonsuz güveniyorum"
diye konuştu. Kaplan, maç öncesi sosyal medyada antrenör arayışları ile ilgili haberlerin yazıldığının hatırlatılması üzerine, "Bu tür haberleri doğru bulmuyorum. Örneğin, Gençlerbirliği 4 maçtır kazanamıyor. Ben Erkan Sözeri'yi aradım. Takımın başında devam etmesi gerektiğini söyledim. 'Biz yeri ve zamanı gelince bırakmasını da biliriz' cevabını verdi. Bıraksınlar işimizi yapalım" diye konuştu.