‘Sakın bırakma erkan hocam’

BUGÜN NELER OLDU

ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Kasımpaşa ile oynadıkları zorlu maçı kolay bir şekilde kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Uzun bir aradan sonra çok önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Kaplan,diye konuştu. Kaplan, maç öncesi sosyal medyada antrenör arayışları ile ilgili haberlerin yazıldığının hatırlatılması üzerine, "Bu tür haberleri doğru bulmuyorum. Örneğin, Gençlerbirliği 4 maçtır kazanamıyor. Ben Erkan Sözeri'yi aradım. Takımın başında devam etmesi gerektiğini söyledim. 'Biz yeri ve zamanı gelince bırakmasını da biliriz' cevabını verdi. Bıraksınlar işimizi yapalım" diye konuştu.