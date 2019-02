Sevgililer günü değil, sevgi günü

Ankara Çiçekçiler Odası Eski Başkanı Emin Çimen, hediye veya çiçek almak için sevgilinizin olması şart değil. Çiçek sevgi anlamı taşır. Sevgililer günü olduğu için herkes beklenti içerisine giriyor. Sevgililer değil sevgi günü. Sevgililer günü her seven insanın birbirine hediye ve çiçek aldığı gündür" şeklinde konuştu. Çimen, "Sevgi deyince insanlarda şöyle bir algı var; Benim sevgilim yok kime çiçek alayım. O gün seven her insanın birbirine hediye verme günüdür. Sevgilim olacak ona gül alacağım çiçek alacağım anlamında değildir. Sevgililer günü her seven insanın birbirine çiçek ve hediye verme günüdür. Ve bu da dünyada hiçbir zaman çiçeğin dışında başka bir hediye alınmaz. Hediye veya çiçek almak için sevgilinizin olmasını beklemeyin. Adı üstünde sevgiden geliyor. Annenize, babanıza, arkadaşınıza, kardeşinize duyduğunuz şey de sevgi. Onlara da o gün hediye veya çiçek alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

SEVGİLİYE EN GÜZEL 'GÜL'

Sevgiliye alınacak en güzel hediyenin gül olduğunu söyleyen Çimen, "Sevgiliye en güzel gül. Sevgiyi gül ifade eder. Sevgiliye alınacak en güzel hediyenin gül olduğunu düşünüyoruz. Sevgiyi gül ifade eder ama her çiçekte verilebilir. Sevgililer gününün anlamı kırmızı gül. Ağırlık verilen güldür. Ama bir tane karanfil olsa bile o sevgiyi anlatıyorsa bir tane karanfilde verilebilir. Önemli olan o günü hatırlayıp sevdiğiniz insana sevginizi ifade edip o çiçeği takdim etmek" dedi. Yurt içinden 25, yurtdışından ise 8 TIR çiçek geldiğini söyleyen Çimen, "Yurtdışında ki ithal. Tamamı gül değil, mevsim çiçeklerinin hepsi giriyor. Aşkı gül ifade eder. Çiçek üreticisi ve satıcısı bu günü bekleyerek fırsat kollamıyor. Normalden daha pahalıya değil, daha ucuza satıyoruz. Çiçek alanlar çok iyi biliyor ki çiçeğin ve gülün fiyatı iki ay önce neyse bu gün yine aynıdır. Bir gülün dükkânlarda satışı o gülün kalitesine göre değişiyor. Aradaki fiyat farkı kaliteden kaynaklanır. Geçtiğimiz yıllarda ağırlıklı olarak gül ve orkide yaptırdılar. Bunun yanında karanfil, kır çiçeği demetleri yaptırıp eşlerine götüren de oluyor" diye konuştu.



FIRSATÇILIK BİZDE YOK

Çıçekte pahalılığın olmadığını aktaran Çimen, "Mevsim itibariyle kış ama havaların güzel gitmesi sebebi ile çiçekte bir pahalılık yoktur. Tam tersine ucuzluk vardır. Dolar çiçeği etkilemedi. Bizde durum tam tersi. Dolar 6-7 lira olduğunda da bizde çiçek aynı fiyattı. İthalimizde de herhangi bir zam yapmadık. Üretici firmalar da söyledi. Bize yansımadı. Şu anda da artışımız söz konusu değildir. Biz eskiden gülün tanesini 10 liraya satardık. 10 sene geçti üzerinden gülün tanesi hala 10 lira. Bizim felsefemiz de fırsatçılık kollamak yok. 1-2 ay önce kaç paraya satılmışsa şimdi de o fiyata satılacak. En iyi gül 10-15 lira bu da kalitesiyle alakalıdır. 7-8 liraya da gül alırlar. 7 liralık gülle 15 liralık gül bir olmaz. Hem çiçeği sevdirme adına hem bir kampanya hem de bundan sonraki sevgililer gününe bunun bir fırsatçılık değil de, sevgiyi ifade etme yolu olduğunu göstermeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.