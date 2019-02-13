Su kanalında ölü bulunan kadın toprağa verildi

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Kırıkkale'de tren yolu inşaatındaki su kanalında ölü bulunan Sibel Gökbulut'un cenazesi toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ömer G. ise Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. 1 Şubat'ta ablasının evinden ayrılıp bir daha geri dönemeyen Sibel Gökbulut (34), 11 gündür ailesi ve polis tarafından aranıyordu. Önceki gün öğle saatlerinde Etiler Mahallesi'ndeki tren yolu inşaatının su kanalında çevredeki vatandaşlar tarafından bulunan Gökbulut'un cenazesi Adli Tıpta yapılan otopsi sonrasında öğle namazını müteakiben Nokta Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gökbulut'un ölümünün ardından gözaltına alınan şüpheli Ömer G. ise Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.