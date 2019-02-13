Türk dünyasından nörologlar MS kongresinde buluşacak

Türk dünyasından çok sayıda bilim insanı, halk arasında MS olarak bilinen ve merkezi sinir sistemini etkileyen Multipl Skleroz hastalığının tedavisiyle ilgili son gelişmeleri ele almak üzere, Türkiye'ye gelecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 14-17 Şubat'ta Ankara'da "Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz" kongresine ev sahipliği yapacak. Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve KKTC'den nörologların da aralarında olduğu çok sayıda bilim insanı kongrede, MS hastalığındaki yeni tedavi yöntemlerini değerlendirecek.

"TÜRKIYE'DE 50 BIN MS HASTASI VAR"

SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şeref Demirkaya, kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte plaklarla kendisini gösteren MS'in genellikle 20-40 yaşları arasında ortaya çıktığını söyledi. Hastalığın ortaya çıkmasında genetik faktörlerin belirleyici olduğunu ifade eden Demirkaya, "Ailede bir MS hastası varsa, o ailede MS'e yakalanma riski biraz daha fazladır. Son dönemde güneş ışınlarına fazla maruz kalma gibi çevresel faktörler de incelenmektedir. Türkiye'de 50 bin civarında MS hastasının olduğu tahmin edilmektedir." dedi. Demirkaya, MS'in genç yaşlarda görülmesi nedeniyle de kişilerin yaşam kalitesinin düştüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"MS'le ilgili tedavi seçeneklerinin tartışılacağı kongrede, hastalığın geldiği son durum, görülme sıklığı, tedavi imkanları ve ülkelerin bu konuda ortak neler yapabilecekleri gibi konular ele alınacak. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu Batılı ülkelerden gelen ilaçlar. Gelecekte biz de Türk dünyası olarak bu alanda çalışma yapabilme fırsatı bulacağız. Kongre bu yönüyle çok önemli olacak."