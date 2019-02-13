Veliler de memnun

BUGÜN NELER OLDU

Ömer Faruk Aydoğan'ın babannesi Ayla Aydoğan, "Torunum 9 yaşında. 3 yıl oldu buraya başlayalı. Ödevlerini evde de, burada da yapıyor, çok memnunuz. Buraya gelmeyi çok istiyor. Hadi babanne geç kalmayalım diyor" dedi. Yiğit Efe Güngör'ün annesi Raziye Güngör ise, "Oğlum 9 aydır buraya geliyor. Hiç sevmiyordu ders yapmayı, burada değişti" şeklinde anlatıyor.Can Almaz'ın annesi Semra Almaz da yaşadıklarını, "Oğlum 12 yaşında. 6 ay oldu buraya başlayalı. Evde pek yapmıyordu. Buraya başladı, her şeyi değişti. Spora gelmesine çok memnunum. Bilgisayarla saatlerce oynuyordu, kaldıramıyordum. Artık rahatladık. Futbol aşığı. Bana, 'Anne ilerde milli takımda oynayacağım 'Emircan' diye bağıracaklar diyor" diye konuştu.