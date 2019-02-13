Zehir tacirleri yakalandı

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Başkenttedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu, Etimesgut'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerinin uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 7 kilogram esrar, 11 bin 475 adet uyuşturucu hap, 495 gram kokain ve 490 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.