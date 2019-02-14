Alagaş’ın milli sevinci

BUGÜN NELER OLDU

KARATEDE elde ettiği dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdıran Haldun Alagaş, tecrübelerini alt yapılardaki gençler ile paylaşmak istediğini söyledi. Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı antrenörlük görevine getirilen Haldun Alagaş, yaptığı açıklamada, "Karateden uzak kalmadım, hep içindeydim. Hiçbir şey bayrağın üzerinde olamaz. Zaten öyle olmasaydı bugün burada olmazdım" dedi. Türk karatesinin 1990'lı yıllardan sonra büyük bir ivme kazandığına dikkati çeken Alagaş, "Branşımız şimdi her türlü imkana sahip. Hiçbir ülke bizim kadar imkana sahip değil. Türk karatesinin genel olarak dünyadaki yeri belli. Belli bir kalitesi var" değerlendirmesinde bulundu Haldun Alagaş, hayattayken isminin tesislere verilmesinin de gurur verici olduğunu dile getirdi.