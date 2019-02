CHP’ye buradan ekmek çıkmaz

Bunun son örneği eski haber spikeri İrfan Değirmenci. Alışveriş yapmak için sırada bekleyen vatandaşları provoke etmeye çalıştı ancak umduğunu bulamadı. Değirmenci algı yaratmak istedi. Vatandaşlar bu algıyı çürüttü. Son işinden kovulduktan sonra dikiş tutturamayan İrfan Değirmenci tanzim satışları provoke etmeye çalıştı. Vatandaşların tanzim satışlara dair olumlu yorumları üzerine, "Türkiye neden bu duruma geldi?" diyerek provokasyon yapmaya çalışan Değirmenci, cevabı vatandaştan aldı. "Türkiye neden bu duruma geldi?" diye soran Değirmenci'ye vatandaşlar, " Algı yaratılmaya çalışılıyor. Biz memnunuz. Türkiye eskilere dönmedi, dönmez" diyerek cevap verdiler.

KİMSE KİMSEYİ ZORLA TUTMUYOR

Kuyruğu bahane ediyorsanız sıraya girmeyin diyen Necmi Şahin, "Sıra olmasının sebebi de insanlar tasarruf etmek istiyor. Biraz da bilinçliler marketlere para kaptırmak istemiyorlar. Bilinçliler. Bankada postanede markette kuyruk olmuyor mu neden sürekli bunu söylüyorlar? İrfan bey kendi aklınca algı yaratmaya çalışıyor. Tasarrufunu düşünüyorsan, alacağın şeyden hoşnutsan ceremesini de çekeceksin, kimse kimseyi burada zorla tutmuyor. Marketten ve pazardan alışveriş yapıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla piyasaya göre tanzim çadırındaki fiyatlar çok uygun. Bu kalabalık da fiyatların az olmasından Vuslat kaynaklanıyor"dedi.



CUMHURBAŞKANIMIZ ÇALIŞIYOR, SAĞ OLSUN

Türkıye eski günlere dönmedi dönmez diyen Refik Tombuş, "İşten ayrılalı 1 yıl olacak. Pazar market çok pahalı. 1 kilo soğan 5 TL. Allah razı olsun bu olmasaydı millet daha perişan olacaktı. Vatandaş marketler de perişan olacaktı. Fiyatları çok yükselttiler. Alacak gücümüz yok. O zat ne yapmaya çalışıyor, amacı ne? Milleti kışkırtmaya çalışıyor aklınca. Kimse kimseyi zorla burada tutmuyor. Yazık diyorum. Türkiye eski günlerine geri dönmedi. Dönmez. Cumhurbaşkanımız yapıyor. Allah bin kere razı olsun. İşini dürüst yapanın, memlekete faydası olanı yabana atmamak gerek" diye konuştu.

Buradan gündem oluşturuyorlar

SSK emeklisi Hazer Karağaç, "Fiyatlara baktım fiyatlar güzel. Marketlerde fiyatlar eski haline yavaş yavaş dönmeye başladı. Süpermarketlerde 3 liralık şeyi birden 13 liraya çıkarmışlar. Bu 1 ay içerisinde nasıl oluyor. Hükümete karşı bir şey değil de ne bu. İrfan Değirmenci kim oluyor. Amaç ne gündem mi olmak istiyor. Cumhurbaşkanımız yeni açmış bunu daha. Ne yapacak adam nereye yetişecek. Eskiden kuyruk yok muydu? Doluydu. 70-80 arası her şeyin kuyruğu vardı. Hastanede bile kuyruk vardı. Onu neden söylemiyorlar"

Pazar ve markete göre çok iyi

ZEHRA

Arslan, "Marketten de pazardan da alışveriş yapıyorum. İki üç çeşit sebzeye 45-50 lira veriyordum. İlk defa geliyorum. Fiyatlar gayet uygun pazarda 6 liraydı burada 2 lira. İlk haftalarda kuyruk olması çok normal. Halk ekmekte de kuyruk oluyordu, ama kuyruk falan kalmadı. Altı üstü bir kuyruğa gireceksiniz"

Hükümetten Allah razı olsun

FATMA

Kuşev, "Tepebaşında oturuyorum. Daha çok pazara gitmeye çalışıyordum. Buranın haberini alınca geldik. Şaşırdık kaldık. Burası çok uygun. Hem daha taze. Üreticiden direk geldiği için. Her şeyden biraz alırım. İrfan bey kim neci, gerçekten tanımıyorum. Şu memlekete iyi bir şey yapsanız mutlaka bir şey bulacaklardır. Kuyruklar hiç önemli değil. Belediyeden ve hükümetten memnunum. Hükümetten Allah razı olsun"

Kuyruk markette de ekmekte de var

SULTAN

Ceylan, "Pazarı kullanıyoruz genellikle. Marketlerin yanına yaklaşılmıyor. Bura market ve pazara göre çok uygun. Daha yeni bu uygulama. Halk ekmek için de kuyruk oluyordu. Her yerde bekliyorsun. Eskiden daha kötüydü margarin kuyrukları, hastane kuyrukları o zamanlar yoktu, kuyruk vardı. Şimdi alternatifler çoğaldı. Bekleme kuyrukta. Yeni olduğu için tabii ki kuyruk olacak. Ama zamanla aşılacak bu. Her gün açık olacağı için azalacak bu kuyruk. Ya kuyruğu çekeceksin, ya pahalı yiyeceksin. Ucuza almak istiyorsan katlanacaksın"

Tanzimden son derece memnunuz

NURTEN

Tuncer, "Marketlerde fiyatlar çok pahalı. En son 10 gün önce alışveriş yaptım. Biber aldım çok pahalıydı. 18 TL idi. İlk defa geldim. Biber, patlıcan, domates, salatalık alacağım. Kuyruğu bahane edip orada burada konuşanlara her yerde kuyruk var. Kuyruğu beklemek zorunda oldukları için söylüyorlar. Memnunuz"