Eskrimin ‘YILDIZ’ı!

TÜRKIYE Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız Erkek Flöre ve Yıldız Kızlar Flöre Turnuvası Gebze-Kocaeli'nde yapıldı. Turnuvada Oya Akın Yıldız Okulları 8. sınıf öğrencisi Almıla Birçe Durukan Yıldız Kızlar flörede birinci oldu.
Dereceye giren sporcuların kupalarını Gebze Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Nedim Malkoç takdim etti. Oya Akın Yıldız Okulları İlkokul ve Ortaokul Müdürü Şenay Özgün, "Eğitimde Ankara'nın lider okuluyuz. Aynı başarıları sporun çeşitli dallarında da kazanmaya devam ediyoruz
. Öğrencimiz Almıla'yı canı yürekten kutluyorum. Okulumuza kazandırdığı bu onur verici şampiyonluk için kendisine teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.