Eskrimin ‘YILDIZ’ı!

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız Erkek Flöre ve Yıldız Kızlar Flöre Turnuvası Gebze-Kocaeli'nde yapıldı.Dereceye giren sporcuların kupalarını Gebze Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Nedim Malkoç takdim etti. Oya Akın Yıldız Okulları İlkokul ve Ortaokul Müdürü Şenay Özgün, "Eğitimde Ankara'nın lider okuluyuz.. Öğrencimiz Almıla'yı canı yürekten kutluyorum. Okulumuza kazandırdığı bu onur verici şampiyonluk için kendisine teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.