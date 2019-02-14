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Firari hükümlü 10 dakikada yakalandı

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Firari hükümlü 10 dakikada yakalandı
Kastamonu'da cezasını açık cezaevinde çeken, bu kapsamda adliyede kamu hizmetinde bulunan hükümlü, firar ettikten yaklaşık 10 dakika sonra polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da karıştığı bir cinayet sonrasında hüküm giyen ve cezasının kalanını kamu hizmeti kapsamında Kastamonu Adliyesi'nde çeken S.Y, Kastamonu Açık Cezaevi'nden firar etti. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Firari S.Y., 10 dakikalık bir çalışma sonrasında Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. S.Y., polis ekipleri tarafından Kastamonu Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
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Firari hükümlü 10 dakikada yakalandı
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