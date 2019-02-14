Firari hükümlü 10 dakikada yakalandı

Kastamonu'da cezasını açık cezaevinde
çeken, bu kapsamda
adliyede kamu hizmetinde
bulunan hükümlü, firar
ettikten yaklaşık 10 dakika
sonra polis ekiplerince
yakalandı. Edinilen
bilgiye göre,
Ankara'da karıştığı
bir cinayet
sonrasında
hüküm
giyen ve
cezasının
kalanını
kamu
hizmeti
kapsamında
Kastamonu Adliyesi'nde
çeken S.Y, Kastamonu Açık
Cezaevi'nden firar etti.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü
harekete geçti. Firari S.Y., 10
dakikalık bir çalışma sonrasında
Çocuk Şube Müdürlüğü
ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
S.Y., polis ekipleri tarafından
Kastamonu Kapalı Cezaevi'ne
teslim edildi.