Güngör olimpiyatları hedefliyor

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı ve Judo Federasyonu'nun 12 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirmiş olduğu şampiyonadaVolkan bu yolda kendisine her daim destek olan antrenörü Temel Çakıroğlu'na ve her türlü antrenman ortamını sağlayan Açı Koleji ailesine teşekkür etti. Hedefi ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek olan Volkan, yoğun sevgi seli eşliğinde madalya arşivine bir yenisini daha ekledi.