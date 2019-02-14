Güngör olimpiyatları hedefliyor

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı ve Judo Federasyonu'nun 12 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirmiş olduğu şampiyonada Açı Ankara Koleji öğrencisi Volkan Yahya Güngör, ikinci olarak final yarışmalarına katılmaya hak kazandı.
Volkan bu yolda kendisine her daim destek olan antrenörü Temel Çakıroğlu'na ve her türlü antrenman ortamını sağlayan Açı Koleji ailesine teşekkür etti. Hedefi ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek olan Volkan, yoğun sevgi seli eşliğinde madalya arşivine bir yenisini daha ekledi. Volkan Yahya Güngör'ün daha önce judoda Ankara birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü dereceleri bulunuyor.