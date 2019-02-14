Kan ve ilik nakli bekleyenlere bir umut

BUGÜN NELER OLDU

Başkentlıgenç girişimciler bu yıl da geleneği bozmadı ve Kızılay'a hem kan hem de kök hücre bağışında bulundu. Kampanyaya büyük ilgi gösteren GGYD üyeleri, sağlık durumu elveren herkesi bağış yapmaya çağırarak, "Bu bir insanlık görevidir" dedi. GGYD-Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kampanya için Kızılay'a ait mobil kan bağışı aracı Armada AVM Otoparkı'nda bağışçıları ağırladı. GGYD üyelerinin yanı sıra kampanyadan haberdar olan vatandaşların da ilgi gösterdiği kampanyada ilk bağışı GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu yaptı. Sağlık durumu uygun olan çok sayıda kişi kan ve kök hücre bağışında bulundu. İnsan hayatı için büyük önem taşıyan bu bağışların toplumsal vazife olduğunu söyleyen Başkan Allıoğlu, "Bağışlanan her kök hücre, ilik bekleyen tüm hastalar için umuttur. Umutları diri tutmak ve yeşertmek ise insanlık görevidir. Ben tüm vatandaşlarımızı, kan depoları azalan Kızılay'a hem kan hem de kök hücre bağışında bulunmaya çağırıyorum" dedi. GGYD'nin kampanyasına katılanlar, doktor kontrolü ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra verici oldu.