Kar yağdığında twıtter’a bakmıyorum

Yaklaşık 3.5 ay önce İstanbul Valisi iken Ankara Valisi olarak görevlendirilen Vasip Şahin, SABAH Ankara'ya konuştu. İstanbul'da her kar yağdığında akla gelen ilk isim olan Şahin, sosyal medyada sürekli olarak gündem oluyordu. Ankara'da yağan yoğun karda da sosyal medyada gündeme oturan Vasip Şahin'in Twitter'da tam 3 milyon takipçisi bulunuyor. Vasip Şahin kar tatilleriyle ilgili, "Çocuklar yolda gördüklerinde tatil var mı diye soruyorlar. Diyorum ki, 'Siz çocuksunuz, çocuk yüreğinizle dua edin, cenabı hak kar yağdırsın... Bizde eğer çok yağarsa onun oluşturacağı bir takım olumsuzlukları önleme adına tatil yaparız...' Bu tabi işin bir yönü. Hem İstanbul'da hem de Ankara'da bu tatil kararını verirken belli bir saate kadar en az 6-7 sefer meteoroloji ile görüşüyorum, belediyeyle görüşüyorum, okul yönetimleriyle görüşüyorum. Ondan sonra nihai değerlendirme yaparak bu kararı veriyorum. Çok kolay alınan bir karar değil. Mesela en son kar yağdığında insanlar tatil beklentisine girdi ama meteorolojinin bana verdiği bilgi karın kesileceği yönündeydi ve dolayısıyla tatil etmedik. Tatil sadece hoşa gitsin diye değil, bir ihtiyacın, bir mağduriyetin önlenmesi adına yapılıyor" ifadelerini kullandı.

EĞLENDİRİCİ OLUYOR

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan eğlenceli paylaşımları gördüğünü söyleyen Ankara Valisi Vasip Şahin, "Özellikle kar yağdığında kararımı etkilemesin diye sosyal medyaya bakmıyorum. Tabi bu çocuklarımızın hem espri gücünü hem de samimiyetlerini gösteriyor. Benim içinde oldukça eğlendirici oluyor" görüşünü dile getirdi. İstanbul'un ardından Ankara Valisi olan Şahin, "Tabi İstanbul daha yoğun bir şehirdi. Nüfusu itibariyle, sorunları itibariyle... İstanbul, Ankara'nın 3 katı belki de 4 katı büyük bir şehirdir. Ama bu nüfusun yerleştiği, hizmet aldığı, dinlediği mekân olarak baktığınızda da belki Ankara'nın coğrafyasının 5'te biri, 6'ta birine yerleşmiş, sıkışmış bir şehir. İstanbul'da yaşanan birçok sorun Ankara'da yok ama Ankara'nın da kendine özgü özel sorunları var. Ankara aynı zamanda taşrası olan bir şehir... Bir Evren ilçesi, Nallıhan ilçesi ve bunlara bağlı olarak şimdi mahalle diyoruz ama hala kültürel olarak, ve köy olarak hayatına devam eden yerleşim yerlerimiz var. Neticede idare edilen yerin büyüğü, küçüğü olmaz, biz bulunduğumuz noktada o sorunları olabildiğince azaltmaya, çözmeye odaklanıyoruz. İstanbul büyük bir metropol, dünya kenti, medeniyetimizin önemli merkezlerinden birisi ama Ankara'da başkentimiz. Cumhuriyetin kurulduğu, şekillendiği ve geliştirildiği bir şehir... Türkiye'nin yönetildiği bir şehir olarak kendine özgü hem avantajları olan hem de buna bağlı yönetimsel anlamda sıkıntı ve sorunların yaşandığı güzelliklerle dolu bir şehir. Bunlar bir arada olmasa, bizimde burada varlığımızın bir anlamı olmaz. Dolayısıyla Ankara'ya da aynı şevk ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.



MUHTARLARLA TOPLANTI

Ankara'nın sorunlarını tespit etmek için muhtarlarla görüşen Vali Vasip Şahin, "Şu an Ankara'nın yeni açılan alanlarında altyapı ve ulaşımla ilgili standartların yükseltilmesiyle ilgili bir takım talepler var. Birincisi artık mahallelerimiz sıcak asfalt istiyorlar. Birde internet ve GSM altyapısının güçlendirilmesi istiyorlar. Hizmet standartları artık bir noktaya kadar gelmiş. Haklı olarak daha iyi standartlarda yaşamak ve hizmet almak istiyorlar" dedi.