Keçiören’in yüzde 60’ı yenilenecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Turgut Altınok, Keçiören için projelerini anlattı. Altınok, adaylığının açıklamasının ardından vatandaşların sevgisi ile karşılaştığını ve heyecanlı bir seçim kampanyasına devam ettiğini aktardı. Daha önce 1994-2009 yıllarında Keçiören Belediye Başkanlığı Altınok, "İlçemizin yüzde 60'ını kentsel yenilemeye alacağız. İlçenin eskiyen dokusunu yenileyeceğiz. Bir taraftan da Ovacık, Bağlum buralardan rekreasyon alanları, spor merkezleri, yürüyüş yolları, kültür merkezlerinden oluşan muhteşem yeşillik ve tesisler kazandırılacak. Bağlum'u Ankara'nın nefes alınacak yeri haline getireceğiz"dedi.