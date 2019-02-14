Mahsur kalan köpek için kurtarma çalışmaları başlatıldı

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Çankırı'dabir dağın yamacında mahsur kalan köpeğin kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Deveyolu mevkisinde dağın yamacında mahsur kalan ve civarda oturan vatandaşlarca bir köpeğin sesinin duyulması üzere durum itfaiye ekiplerine bildirildi. AFAD, itfaiye ve polis ekipleri tarafından köpek için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Alanın dağlık ve sarp olmasından dolayı emniyet ekiplerince drone uçurularak yapılan taramada köpeğin yeri belirlenemedi. Ekipler bölgeden indiklerinde köpeğin yerini belirledi. Köpeğin bulunduğu yerin çok sarp ve tehlikeli olduğundan dolayı köpeğe yaklaşamadı. Dayanışma Hayvan Hakları Konfederasyonu Çankırı Temsilcisi Murat Uzun, "Tepeden aşağı yuvarlanan bir köpek mevcut. AFAD ve itfaiye ekipleri ile çalışma halindeyiz. Drone kaldırdık yer tespiti için. Bölgeden ayrıldığımızda köpeğin yerini tespit ettik. Ankara'dan AFAD Başkanlığı'ndan helikopter talep edeceğiz"dedi.