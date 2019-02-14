Zillet İttifakı’nda çatlak itirafı

CHP ve İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Salı akşamı TÜGİAD Ankara Şubesi'nde işadamlarıyla bir araya geldi. Programa geç katılan Mansur Yavaş, geç kalma sebebini açıklarken gafa imza attı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü belirten Yavaş, Millet İttifakı'nda çatlaklar olduğunu dile getirdi. Yavaş işadamlarına, "Kusura bakmayın. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanım aradı. Acil bir görüşme yapmamız gerekir dedi. Bende oraya gitmek zorunda kaldım. Maalesef ittifakta uyum yok. CHP ve İyi Parti mensuplarını bir araya getirmekte zorlanıyoruz. Sorunları henüz aşamadık" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş, daha öncede sürekli olarak gaf ve skandal açıklamalar yaparak gündem olmuştu. Yavaş daha önce katıldığı Halk TV'deki bir programda hayvanlara yönelik şiddetten dolayı dindar aileleri sorumlu tutarak, "Bu olaylara dini yönden bakan insanlar, hem derler ki 'Allah'ın yarattığı hiç bir varlık sebepsiz değil.' ama bakarsınız, bu tür söylemlerde bulunanların çocukları bunları yapıyor" ifadelerini kullanmıştı. Yavaş, gelen yoğun tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kalmıştı.

ETİMESGUT'TA KRİZ SÜRÜYOR

CHP, uzun süre İyi Parti ile kriz yaşadığı Etimesgut konusunda şimdi de aday krizi yaşıyor. CHP, Etimesgut Belediye Başkan Adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'i göstermişti. Çelik'e parti içerisinde çok fazla tepki gelince kulislerde adayın çekilip yerine Etimesgut için adı geçen Aylin Nazlıaka'nın gösterileceği iddia edildi.