‘Aile Olmak’ film ve fotoğraflarla anlatıldı

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KAHRAMANKAZAN Belediyesi ve STK'larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) işbirliğiyle "Aile Olmak" temasıyla gerçekleştirilen 2. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, KABİP Başkanı Nagihan Çıtak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın eşi Esra Varank ile KABİP'i oluşturan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Kahramankazanlı kadınlar ve gençler katıldı.Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen misafirleri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde önemli yeri olan ilçelerine, tüm Türk milletinin kahramanlığının sembolü olarak 81 il, 957 ilçe adına "Kahraman" unvanı verildiğini anımsatan Ertürk, "Yalnızca aziz milletimizin değil, tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıkarak destan yazan necip milletimizle ne kadar gurur duysak azdır" dedi. Ertürk, ortak değerlere sahip milli ve manevi şuura sahip gençlerin yetişmesi için belediye olarak ellerinden geleni gayreti gösterdiklerini belirterek, "Kültürümüzün ve sanatımızın yaşatılması bu anlamda yeni sanatçılarımızın yetişmesi için çalışıyoruz. Kültür ve sanat alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz" diye konuştu.