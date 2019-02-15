Alaşehir’in pekmezi Ankaralıların içini ısıttı

BUGÜN NELER OLDU

MANISA Büyükşehir Belediyesine bağlı Alaşehir İlçe Belediyesi'nden, Ankara halkına yüzde 100 yerli ve katkısız üzüm pekmezi ikramı gerçekleştirildi. Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bugün Alaşehir Belediyesi'ni temsilen gelen grup Ankara halkına içlerini ısıtmak maksadıyla üzüm pekmezi ikram etti. Alaşehir'de üretilen orijinal üzüm pekmezinin içinde hiçbir katkı maddesi ve şeker bulunmadığını söyleyen pekmez tadım ekibinden Soner Kurt, "Şeker hastalarının yemesinde hiçbir sakınca yoktur. Bizim pekmezimiz kan yapar, tüm hastalarımıza dağıtırız. Belediye Başkanımız Ali Uçak tüm Ankaralılara hediye amacıyla, ikram olarak gönderdi. Biz de kilometrelerce yol kat edip Belediye Başkanımızın isteğini yerine getirdik. Ankara halkının pekmezimize ilgisi bizi memnun etti. İnşallah ikram ettiğimiz tüm Ankaralılara pekmezimiz şifa olur. Bundan sonraki durağımız ise İzmir olacak. Devamında hangi ilin bize ihtiyacı varsa biz orada olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.