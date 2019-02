Break dansçılar nefes kesecek

BUGÜN NELER OLDU

HER yıl dünyanın en iyi break dansçısını belirlemek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli break dans yarışması olarak anılan Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da gerçekleşecek.Red Bull BC One Cypher'ın ön eleme turları ve break dans atölyeleri, 15 Mart'ta saat 17.00'dan itibaren Divan Çukurhan'da gerçekleşecek. 16 Mart'ta ise finale kalan adayların yarışı Milyon Performance Hall'da olacak.Türkiye'deki en iyi b-boy ve b-girl'ü ise, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirleyecek.