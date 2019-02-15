Break dansçılar nefes kesecek

HER yıl dünyanın en iyi break dansçısını belirlemek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli break dans yarışması olarak anılan Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da gerçekleşecek. Bu yıl itibariyle b-boyların yanı sıra kadın break dansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma 15-16 Mart'ta düzenlenecek.
Red Bull BC One Cypher'ın ön eleme turları ve break dans atölyeleri, 15 Mart'ta saat 17.00'dan itibaren Divan Çukurhan'da gerçekleşecek. 16 Mart'ta ise finale kalan adayların yarışı Milyon Performance Hall'da olacak. Yarışma sonrası 19.15'ten itibaren kapılarını açacak Red Bull BC One Afterparty'de yer alacak sürpriz isimler yakında açıklanacak.
Türkiye'deki en iyi b-boy ve b-girl'ü ise, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirleyecek.