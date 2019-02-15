Dünya Bakliyat Günü için etkinlik düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "TMO olarak bakliyatın tekrar görev alanımıza girmesi ve ülkemizde bakliyat üretiminin artmasını diliyoruz" dedi. TMO Genel Müdürlüğü, "Dünya Bakliyat Günü" dolayısıyla halka açık etkinlik düzenledi. Etkinlikte bakliyat üretiminin artmasını istediklerini belirten TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "TMO olarak bakliyatın tekrar görev alanımıza girmesi ve ülkemizde bakliyat üretiminin artmasını diliyoruz. Tüketicilerimizin bakliyat konusundaki farkındalığını artırmak için 3 gün süreyle burada mercimek, nohut, bulgur ve bakliyattan müteşekkir tatlılar ve diğer yemekleri halkımıza ikram edip farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu. Geçmişten günümüze gelen bakliyatın değerli bir gıda olarak geleceğe taşınmasını istediğini vurgulayan Güldal, haftada en az 2 gün bakliyat tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakliyat tüketiminin insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu aktaran Güldal, "Özellikle obezite başta olmak üzere kronik hastalıklar ve diyabet hastalıkları noktasında bakliyat tüketiminin ciddi bir önleyici etkisi bulunmaktadır" dedi.