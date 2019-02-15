Engellilerin adalete erişimi kolaylaşacak

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ANKARA Barosu ve Atılım Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Engelsiz Adalet' projesinin geçtiğimiz günlerde ön çalıştayı düzenlendi. Konuyla ilgili bakanlık ve belediyeler ile engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin katıldığı çalıştayda, dezavantajlı grupların gerek yargılama makamlarında gerekse kolluk, noter ve yaşadıkları bölgelerde adalete erişimlerinin bilinçli ve etkin çalışmak ile kolaylaştırılması gereği dile getirildi. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, 2013 yılında Ankara'da yaklaşık 100 bin, 2017 yılında ise, Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon engellinin olduğunu söyledi. Şehirlerin engelli vatandaşların sosyal hayatın içerisinde bulunmaları veya iş hayatının içerisinde bulunmalarına göre dizayn edilmiş şehirler olmadığını ifade eden Sağkan, toplumsal olarak bu konuda duyarlı olunmadığını belirtti. Gerçekleştirilen proje ile engelli vatandaşların adalete erişimi noktasında Atılım Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladıklarını kaydeden Sağkan, "Projemiz engelli hakları noktasında farkındalık eğitimi almış avukatlar tarafından ve Hukuk Kliniği kapsamında onlara eşlik edecek öğrenciler ile birlikte hukuk hizmetinin bizzat engelli vatandaşların yanına götürülmesi hizmetidir. Engelli vatandaşların avukat bulma, notere gidip vekâletname alma noktasında yaşayacağı sıkıntılar gibi birçok konuyu değerlendirdik" dedi.