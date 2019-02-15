Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Gece bekçileri, DEAŞ şüphelisini yakaladı

Gece bekçileri, şüphelisini yakaladı

Sincan’da devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurup kimlik kontrolü yaptığı Ş.K. (32), terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Gece bekçileri, DEAŞ şüphelisini yakaladı
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Sincan Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Tepe Sokak üzerinde yaya olarak devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri Ş.K.'yı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ş.K.'nın kimlik bilgilerini Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden sorgulayan bekçiler, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, bekçiler tarafından Ş.K., ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DEAŞ'LI YAKALANDI
Edinilen bilgilere göre Ş.K.'nın daha önce Suriye'ye geçerek DEAŞ saflarında çatışmalara katıldığı, Suriye'de DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonların ardından da Türkiye'ye kaçtığı belirlendi. Ş.K.'nın DEAŞ'a katılmadan önce ise Hakkari 1'inci Ağir Ceza Mahkemesi tarafından El Kaide bağlantılı olarak 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gece bekçileri, DEAŞ şüphelisini yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN