Gece bekçileri, DEAŞ şüphelisini yakaladı

BUGÜN NELER OLDU

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Sincan Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Tepe Sokak üzerinde yaya olarak devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri Ş.K.'yı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ş.K.'nın kimlik bilgilerini Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden sorgulayan bekçiler, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, bekçiler tarafından Ş.K., ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Edinilen bilgilere göre Ş.K.'nın daha önce Suriye'ye geçerek DEAŞ saflarında çatışmalara katıldığı, Suriye'de DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonların ardından da Türkiye'ye kaçtığı belirlendi. Ş.K.'nın DEAŞ'a katılmadan önce ise Hakkari 1'inci Ağir Ceza Mahkemesi tarafından El Kaide bağlantılı olarak 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı öğrenildi.