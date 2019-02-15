Osmanlıspor’a durmak yok

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OSMANLISPOR'DA maç eksiği olan oyuncular, U21 takımıyla hazırlık maçı oynadı. Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Karabükspor'la karşılaşacak Başkent ekibinde maç eksiği olan oyuncular U21 takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Kuvvet çalışmasının ardından antrenman sahasına çıkan mor-sarılılar, 5'e 2 top kapma oyunuyla başladıkları antrenmanı, dar alandaki pas çalışmasıyla devam ettirdi.30'ar dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmada Osmanlıspor A takımı; Abdulaziz Demircan, Mehmet Yiğit, N'diaye, Ali Eren, Ali Ülgen, Mathew, Atakan Rıdvan Çankaya, Okan Deniz, Jovan, Todorovic, Sloan 11'iyle mücadele etti.