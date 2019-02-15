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Sırada var

Türkiye Kupası’nın açılış maçında G.Saray’ı mağlup ederek yarı finale yükselen Türk Telekom’un Başantrenörü Burak Gören, “Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi sırada maçı var” dedi.

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019
Sırada Fenerbahçe var
Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın açılış maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, alınan sonuçtan memnun olduklarını ifade ederek, "Türkiye Kupası bambaşka bir platform. Kaybettiğiniz anda eleniyorsunuz. Galatasaray ligin son döneminde en formda takımlarından. Ertuğrul Erdoğan'ın çalıştırdığı değerli bir takım. Sezon başında oynadığımız hazırlık maçında kaybetmiş, ligde de ufak bir farkla kazanmıştık. Bugün de zor bir maç oldu.

TARAFTARA GÜVENİYORUZ
Hafta sonu lig maçında çok kötü oynayarak kaybettik ve aradan iki gün geçmesine rağmen takımım iyi toparladı. Galibiyet bizim için çok önemliydi. Lige yeni çıkmış olmamıza rağmen bu sezon başarılı bir performans sergiliyoruz. Sezon başından beri Ankara seyircisinden gördüğümüz desteği bu maçta göremedik ama eminim ki cumartesi günü (yarın) oynayacağımız yarı final maçında taraftarımız tribünlerdeki yerini alacaktır" şeklinde konuştu. Başkent ekibi yarı finalde yarın oynayacakları Fenerbahçe Beko maçı için de, "Finale bir, kupaya iki maçımız kaldı. Fenerbahçe çok değerli bir rakip. Kupada iddialı olduğumuzu sahada göstereceğiz" dedi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, İstanbul'da Türk Telekom'u 87-64'lik skorla mağlup etmişti.

LİGİN RÖVANŞINI KUPADA ALALIM
TÜRKIYE Kupası'nın ilk gün ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 yenerek, yarı finale yükselen Fenerbahçe Beko; Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 mağlup ederek turlayan Türk Telekom'un rakibi oldu. İstanbul'daki lig maçında rakibine kaybeden Başkent ekibi, bu kez kendi seyircisi önünde çıkacağı maçı çıkıp rövanşı en azından kupada almak istiyor.

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Sırada Fenerbahçe var
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