Sırada Fenerbahçe var

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın açılış maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, alınan sonuçtan memnun olduklarını ifade ederek,şeklinde konuştu.Başkent ekibi yarı finalde yarın oynayacaklarıFenerbahçe Beko maçı içinde, "Finale bir, kupaya iki maçımız kaldı.Fenerbahçe çok değerli bir rakip. Kupadaiddialı olduğumuzu sahada göstereceğiz"dedi. Tahincioğlu Basketbol SüperLigi'nin 17. haftasında oynanan maçtaTÜRKIYE