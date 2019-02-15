Yeni Mamak kentsel dönüşümde kuralar çekildi

BUGÜN NELER OLDU

BÜYÜKŞEHIR Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmaları içinde yer alan "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" için 4. ve 5. Etapta yer alan toplam 177 konut kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiliş törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Erciyes, Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı İbrahim Hayri Korkmaz ve hak sahipleri katıldı. Kura çekişilişi sırasında duygusal anlar yaşayan hak sahipleri evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Hak sahiplerinin bu mutluluğuna ortak olan Büyükşehir Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu da kura çekilişine katılarak, hayırlı olsun dileklerini iletti.Bugün gelinen noktada şehircilik hizmetinde çok daha iyi bir yerde olduklarını belirten Tuzcuoğlu, şöyle konuştu: "Bugün şehirlerimiz dünya şehirleri ile yarışır hale geldi. Kentsel Dönüşüm Projeleri gecekondulaşmayı önleme çalışmalarıyla birlikte ortaya çıktı. Vatandaşlarımız da sosyal donatıların olduğu, düzenli şehirleşmenin önünü açan güzel projeler istiyor. vatandşlarımız çok memnun."