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Arabulucu kavgası kanlı bitti:1 yaralı

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Arabulucu kavgası kanlı bitti:1 yaralı
Başkentte arabulucu kamu görevlisi ile vatandaş arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Keçiören Şentepe Mahallesi'nde bulunan 1127 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arabuluculuk görevini yapmak için gelen kamu görevlisi ile vatandaş arasında henüz bilinmeyen nedenden ötürü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda vatandaş kamu görevlisine sopa ile saldırarak görevliyi yerde bir süre darp etmeye başladı. Arabulucu olduğu ifade edilen görevli ise belindeki tabanca ile kendisini darp eden kişiye ateş etti. Olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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Arabulucu kavgası kanlı bitti:1 yaralı
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