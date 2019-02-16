Büyükşehir ve STK’lar sokak hayvanlarının yanında

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraBüyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, soğuk hava şartlarının etkisini arttırmaya başlamasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi, STK ile işbirliği içinde şehrin en ücra bölgelerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına gıda, sağlık, barınma ve yakacak desteği sağlıyor. Başkentin farklı noktalarında büyük bir özveriyle faaliyet gösteren STK'lar; İmrahor Vadisi, Yakupabdal ve Çubuk besleme noktalarında sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. STK'lar, köpeklerin ihtiyaç duyduğu her türlü sorunu Büyükşehir'e ileterek düzenli olarak destek alıyor. Büyükşehir artan yemeklerini ziyan etmeyerek sokak hayvanlarının beslenmesine ayırıyor. Yemeye elverişli gıdalardan seçilerek köpeklere verilen yemekler ile hem sokak hayvanları doyuyor hem de yemekler değerlendirilmiş oluyor.Kanaması, kırığı ve açık yarası olan hayvanlara da Abbas Canyurt gerekli sağlık müdahalesi yapılıyor.