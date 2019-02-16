Hakemlere güveniyorum

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında bugün deplasmanda puan cetvelinin son sırasındaki Akhisarspor ile karşılaşacak. Akhisar Stadı'nda 13.30'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek. A.Gücü, ligde geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-0 üstünlük kurarak 9 maç sonra galip gelmişti. Akhisar ise ligde son galibiyetini 15. haftada evinde F.Bahçe'yi 3-0 mağlup ederek almıştı. A.Gücü'nde sakatlıkları süren Pinto, El Kabir ve kart cezalısı Moulin forma giyemeyecek. Maç öncesi konuşan teknik direktör Mustafa Kaplan hakemlere güvendiğini söyledi. Kaplan şu ifadeleri kullandı:"Hatalar elbette var. Bu duruma karşı linç kampanyası yapmak kimseye bir şey kazandırmaz. Her zaman onlara destek olunmalı. Ben kendi adıma hakemlerimize güveniyorum ve daha adil bir yönetim sergileyeceklerini düşünüyorum."Camiaolarak galibiyete kenetlendiklerini vurgulayan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Kasımpaşa karşılaşmasında futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Hepsini tek tek kutluyorum. Alınan bu galibiyet camiamıza ve takımımıza büyük bir moral kaynağı oldu. Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Takımımıza yeni katılan futbolcularımız büyük oranda takıma adaptasyon sağladı" şeklinde konuştu. Taraftarların desteğinin takım için önemine işaret eden Mustafa Kaplan, "Taraftarlarımız takımın 12. gücü. MKE Ankaragücü müthiş ve coşkulu bir taraftar kitlesine sahip. Onların desteğiyle çok önemli başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bizi yalnız bırakmasınlar. En önemli nokta taraftar gücümüz" ifadesini kullandı.Akhisarspor ile karşılaşacak olan Ankaragücü, İzmir'e gitmek için bindiği uçağın arızalanması sonucu tehlike atlattı. Uçak havadayken uçağın içindeki hava basıncının düşmesi nedeniyle ufak çaplı bir panik yaşandı. Durum erken fark edildi ve olası bir tehlikenin önüne geçilmiş oldu. Ankaragücü kafilesi derhal Esenboğa Havaalanı'na dönüş yaptı. Uzun bir süre havaalanında bekleyen Başkent ekibinin futbolcuları, arızanın giderilmesinin ardından İzmir'e gitti.